ABD'de Joe Biden'ın zaferi Lady Gaga'yı gözyaşlarına boğdu

Joe Biden, Donald Trump’ın önüne geçerek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu. Seçimde Joe Biden'ı destekleyen şarkıcı Lady Gaga, Biden'ın seçim zaferinden sonra gözyaşlarını tutamadı.



34 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı için insanlığın gördüğü en büyük iyilik ve cesaret eylemlerinden birini gerçekleştirdiniz" dedi. Lady Gaga ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi aday Trump'a, Biden'ın zaferini 'kabul etmesi' için çağrı yaptı.



Öte yandan Lady Gaga, seçim kampanyası döneminde Joe Biden'ı desteklediği için Donald Trump'ın hedefindeyken, ünlü şarkıcının babası Joe Germanotta'nın, “Donald Trump 2020” mesajı, Trump’ın, Lady Gaga’yı diline dolamasından hemen sonra gelmişti. Trump, Pennsylvania’daki son mitinginde, kendisinden sonra aynı yerde miting yapacak olan Joe Biden’a destek için Lady Gaga’nın sahne alacak olmasını eleştirmişti.