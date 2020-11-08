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DÜNYA

Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılışını coşkuyla kutladı

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla kutlandı.

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.

Başkent Bakü de Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

Kimileri yaya çıktıkları sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, kimileri de arabalarıyla sokaklarda tur attı.

Kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

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