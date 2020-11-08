Şuşa müjdesinin ardından TRT Haber'de duygusal anlar
Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtuluş müjdesi ile TRT Haber ekranlarında duygusal anlar yaşandı. İşte sevinç gözyaşlarının döküldüğü o anlar:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını açıkladı.
Askeri üniformasıyla halka seslenen Aliyev, Şuşa'nın kurtarıldığını dünyaya duyururken; yürütülen müzakere sürecinin hiçbir işe yaramadığını, masanın arkasından bir sonuç alamadığını söyleyerek yaşananların oyalamaktan ibaret olduğunu belirtti.
Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtuluş müjdesi ile TRT Haber ekranlarında duygusal anlar yaşandı.