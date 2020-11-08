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Şuşa müjdesinin ardından TRT Haber'de duygusal anlar

Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtuluş müjdesi ile TRT Haber ekranlarında duygusal anlar yaşandı. İşte sevinç gözyaşlarının döküldüğü o anlar:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını açıkladı.

Askeri üniformasıyla halka seslenen Aliyev, Şuşa'nın kurtarıldığını dünyaya duyururken; yürütülen müzakere sürecinin hiçbir işe yaramadığını, masanın arkasından bir sonuç alamadığını söyleyerek yaşananların oyalamaktan ibaret olduğunu belirtti.

Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtuluş müjdesi ile TRT Haber ekranlarında duygusal anlar yaşandı.

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