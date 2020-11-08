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İzmir depreminde beton blokların düşme anı kameralara yansıdı

İZMİR'in Konak ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kullanılmayan viyadüklerden deprem nedeniyle beton blokların düşme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz 30 Ekim’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem; 114 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine neden oldu. Bir yandan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken; diğer yandan da o kara güne ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan viyadüğün dev beton blokları da depremin şiddetine dayanamadı. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar, saniyeler içerisinde yıkılarak metrelerce yükseklikten otopark içerisinde bulunan araçların üzerine düştü. O sırada otoparkta bulunan bazı vatandaşlar ve görevliler, depremin etkisi ve blokların düşmesini fark edip kaçarak kurtuldu. Şans eseri olayda kimse yara almazken; blokların düştüğü otomobiller, kullanılamaz hale geldi.

Korkutan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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