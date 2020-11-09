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Bursa'da pes dedirten görüntü! 4 kişi motosiklete bindi yürekler ağza geldi

BURSA’da bir motosiklette 4 kişinin yolculuk yapılması vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

İhlas Haber Ajansı

Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet üzerinde 2 yetişkin 2 çocuğun trafikte yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. Motosikleti süren yetişkin erkek önüne bir çocuk, arkasına bir çocuk ve onun arkasına da yetişkin bir kadının oturarak trafikte ilerlemesi kendileri kadar diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. Görüntüyü çeken kişinin de, “Yazık günah, insan hayatı bu kadar ucuz olabilir mi? Bunca felaketten sonra” demesi dikkat çekti.

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