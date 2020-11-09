Bursa'da genç kızlar hayatlarını hiçe sayıp çatıya çıktılar! Bakın ne yaptılar

Bursa’da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti. Video çekmek için hayatlarını hiçe sayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.