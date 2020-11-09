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Sarıyer'de dehşet kamerada! 'Naber, nasılsın' deyip bıçakladı

SARIYER'de 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin ortaokuldan tanıdığı saldırgan, bıçak darbelerini arka arkaya savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere İstanbul’un Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Genç yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A., kendisine yaklaşarak “Ne haber, nasılsın?” dedi.

Bunun üzerine Güldane de Hüseyin A.’ya “Eyvallah reis sen nasılsın” diye karşılık verdi. O esnada Hüseyin A., hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane’yi bacağından bıçakladı.

Bıçaklanan genç, can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan arkasından “kaçma kaçma” diye bağırarak onu kovaladı.

Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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