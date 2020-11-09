Star TV Menajerimi Ara 13. bölüm ön izleme

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın 13. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan Menajerimi Ara'nın 15 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 13. bölümünde İrem Derici damga vuracak.

Hemen hemen her hafta yeni bir ünlüyü konuk eden Menajerimi ara dizisi bu sefer de eğlenceli halleriyle tanınan şarkıcı İrem Derici'yi konu edecek. Ön izlemedeki İrem Derici'nin tuvalet penceresinden çıkmaya çalıştığı sahne izleyenleri oldukça güldürdü.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.