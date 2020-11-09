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Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılmıştı! İşte Şuşa’dan ilk görüntüler

AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin ilk görüntüleri paylaşıldı.

İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa’da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı.

Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.

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