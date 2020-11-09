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8 kişi hayatını kaybetmişti! Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı

 İZMİR'i vuran depremde enkaza dönen Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı. Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseliyor.

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