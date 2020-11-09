Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır karşı koyulmaz tat!

Çiğ köfte Türk kültüründe oldukça önemli bir yer taşır. Bu sebeple birçok yörede de çiğ köfte yapılır ve tüketilir. Bazı yörelerde etli bazı yörelerde ise etsiz yapılabilen çiğ köfte pek çok insan tarafından severek tüketilir. Peki etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis çiğ köfte tarifi!

Malzemeler;

İki, iki buçuk su bardağı kadar esmer köftelik bulgur, bir iri boy soğan rendesi, bir adet iri boy veya iki küçük boy domates rendesi, yarım su bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, yarım su bardağı kadar isot, bir adet ince dilimlenmiş limon, kimyon, karabiber, pul biber, kori, üç adet yumurta, yumurtayı kızartmak için yarım su bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı;

Bulgurumuzu 1 su bardağı sıcak su ile ıslatıp 10 dk kadar ağzı kapalı bekletiyoruz. Islanan bulgurumuzu yoğurma kabına alıp domates ve soğan rendelerinden yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Bulgurlar biraz yumuşayınca isot, baharatlar, salçalar ve tuzumuzu ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Ince dilimler halinde doğradığımız limonlarımızla birlikte biraz daha yoğuruyoruz. Son olarak yağımızı da ekleyip köftemiz kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemi bitince limon kabuklarını içinden alıyoruz. Bir tavada iyice kızdırdığımız zeytin yağında çırptığımız yumurtalarımızı pişiriyoruz. Çiğ köftemize ekleyip biraz soğuyunca köftemize ilave ediyoruz. Bir miktar karıştırıp servise hazır hale getiriyoruz.