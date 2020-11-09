Murat Kekilli'den Sema Bekmez'in ölümünün ardından imalı paylaşım!

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, geçtiğimiz cuma günü girdiği şeker komasından sonra 51 yaşında hayatını kaybetti. Murat Kekilli, rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in vefatının ardından çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Kekilli "Dünya kimseye kalmıyor! Sema Pekmez hayatını kaybetmiş" şeklinde bir tweet attı. Ünlü şarkıcının bu tweetini imalı bulanlar, "Ölünün arkasından konuşulmaz" diyerek tepki gösterdi. Göğebakan'ın yakın dostu Kekilli gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı; "Kardeşim ben sadece Sema Pekmez de hayatını kaybetmiş dedim. Onunla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Lakin Murat benim samimi arkadaşımdı. Mekanı da cennetin baş köşesi olsun. Normal hastalığından daha derin acılar çektiğini de biliyor musun? Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



