Evde pizza nasıl yapılacak parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Evde pizza yapmak, zahmetli bir iş gibi görülse de aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Pizza yaparken hamurunu da kendiniz yaptığınızda ortaya çok güzel bir tat çıkacak. İnce hamurlu özel soslu şahane bir pizza yapmak için ise bu tarifi denemelisiniz. Peki evde kolay pizza nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla evde özel soslu pizza tarifi...

Malzemeler;

2 su bardağı ılık su, 4.5 - 5 şu bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek su bardağı kadar zeytinyağı.



Özel pizza sosu için;

1 adet elma, 2 küçük boy veya bir büyük boy kapya biber, 5-6 adet domates, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, çeyrek şu bardağı kadar zeytinyağı, tuz.