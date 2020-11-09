Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair beklenen açıklama geldi. MYK sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaptığı açıklamayla muammayı daha da büyüttü.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına kilitlendi. İstifanın kabul edilip edilmediği büyük bir merak konusuydu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklama bomba oldu. Çelik, istifanın henüz kabul edilmediği anlamına gelen açıklamalar yaptı. Ömer Çelik'in açıklamasıyla muamma daha da büyüdü.