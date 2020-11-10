Kahramanmaraş'ta 7 bin liraya satın aldığı hurda aracı yenileyip 70 bin liraya sattı

Start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı da var

"Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı 2 ay emek verdikten sonra bir arkadaşa 70 bin liraya sattım.