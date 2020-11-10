BUDO'da toplu sözleşme sevinci

BURSA Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ’ın işlettiği Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) çalışan 40 personeli kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre, personel maaşlarında ilk yıl için yüzde 12, ikinci yıl için enflasyon, üçüncü yıl için ise ilk 6 aylık enflasyon +1 puan refah payı olarak artış olacak.

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Bursa’da ulaşım başta olmak üzere şehrin altyapısından ekonomisine, tarımdan spora kadar her alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının haklarını da koruyor.

Bu kapsamda, BUDO bünyesinden çalışan 40 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ ile Deniz-İş Sendikası arasında imzalandı. 30 ay süreyle geçerli anlaşma sonucu, ilk yıl için yüzde 12, ikinci yıl için enflasyon, üçüncü yıl için ise ilk 6 aylık enflasyon +1 puan refah payı olarak maaşlarda iyileştirme sağlandı.

BUDO bir Bursa markası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUDO’nun kurum ve şehir için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi. Bursa'nın İstanbul'a ulaşım noktasında BUDO’nun önemli alternatiflerden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “BUDO, bu sıralar üzerinden çok fazla siyaset yapılan konulardan biri. Bir süre önce BUDO ile alakalı yüzde 40’lık indirimle İstanbul ulaşım noktasında halkımıza ciddi bir alternatif oluşturduk. Bu konuda çok olumlu dönüşler aldık. Ciddi şekilde yolcu sayımız arttı. BUDO tabii artık Bursa’nın bir markası. Dolayısıyla BUDO’da görev yapan ve Bursalılara hizmet veren 40 personelimiz için ikinci dönem toplu iş sözleşmesini imzaladık” dedi.

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eden Başkan Aktaş, sendika yöneticilerine ve çalışanlara gayretlerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Aktaş, “Pandemi sürecinde çok sıkıntılı ve buhranlı bir dönemi geçirdik. Ancak BURULAŞ şirketimiz ilk günden itibaren Bursa halkının hem şehir içinde hem de İstanbul'a deniz yoluyla ve karayoluyla ulaşımı konusunda duruşunu bozmadı. Yaptıkları fedakârlıklar için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun “ diye konuştu.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, anlaşma için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. BUDO ile toplu iş sözleşmesi yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Mete, “Pandemi sırasında dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı süreç geçirdik. Bu süreçte belediyelerimizin büyük maddi kayıpları oldu. Buna rağmen iyi bir sözleşme yaptığımıza inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve Sendika Genel Başkanı İrfan Mete, toplu iş sözleşmesine imzalarını attı. Günün anısına Mete tarafından Başkan Aktaş’a çiçek ve Türk bayrağı takdim edildi