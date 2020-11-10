Diyarbakır'da yolda küçük kızın suratına tüküren şahıs markette o anları izledi

DİYARBAKIR'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kızın yaptığı tepki çeken hareketini izlemek için markete döndüğü öğrenildi. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izlerken söylediğiyle 'pes' dedirtti.

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Sokakta tepki çeken olayı gerçekleştirdikten sonra bir süre bölgeye gelen genç kız, o anların güvenlik kamerasına takıldığı markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne tükürme anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

'Bu tür hareketler resmen yazık ediliyor' demiş

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, geçtiğimiz cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşanmıştı. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine giden 5’inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına takılmıştı.