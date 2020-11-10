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Kadıköy metro istasyonunda raylara atlayan kişi kanlar içinde kaldı

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi raylara atlayarak ağır yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönündeki seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi.

Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı. Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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