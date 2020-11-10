BIST 1.236
DOLAR 8,22
EURO 9,72
ALTIN 498,88
HABER /  POLİTİKA

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada "Benim için de sürpriz oldu" diye konuştu.

Abone ol

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, ilk kez konuştu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, "Göreve getirileceğinizden haberiniz var mıydı?" sorusuna, "Hayır, yoktu. Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

"Devir teslim töreni olmayacak"

Gazetecilerden başka soru almayan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" diye konuştu.

Bugün Meclis’te yemin edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Lütfi Elvan’ın bugün Meclis’te yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmesinin ardından Lütfi Elvan, yeni Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildi.

İlgili Haberler
Zeliha Elvan kimdir Lütfi Elvan'ın eşi mesleği nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda çok sert dalgalanma! Piyasalarda son durum nasıl?
Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu
Fenerbahçe'de kulübe krizi! İki yıldız isyan bayrağı açtı
Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var
Ümit Özdağ'dan olay Meral Akşener sözleri! HDP'lilerle Anayasa hazırlamışlar
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışılacak Berat Albayrak açıklaması: Gece hiç uyku uyumadım
ÖNCEKİ HABERLER
Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi neden yok TV8'den açıklama
Fatih Altaylı: Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler dün öv bugün göm
Dinlenme tesislerinde bir erkeği silahla öldürmüştü çarpıcı ifadesi ortaya çıktı!
BUDO'da toplu sözleşme sevinci
'Ebu Hanzala' kod adlı Bayancuk'un 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Selim Yuhay sevgilisi kimdir eşini aldatmıştı
Yorumlar 13 yorum