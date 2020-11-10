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Fiorentina Cesare Prandelli defterini yeniden açtı

Serie A'da Fiorentina eski çalıştırıcısı Cesare Prandelli'yi teknik direktörlük görevine getirdi.

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Fiorentina kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini’nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi.

Bugün basın toplantısı var10 yıl sonra Fiorentina'ya geri dönen 63 yaşındaki Prandelli için bugün bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.

Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray’ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti.

Tabloda 12'nci sırada

Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.

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