Milli takımlardan "Atatürk" anması! Forma detayına dikkat

Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk'ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu. Saat 09.05'te Ulu Önder için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.