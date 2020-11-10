Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 10 Kasım paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.Abone ol
Bakan Kurum, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"10 Kasım" ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" etiketi ile yaptığı paylaşımda Kurum, "İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.#10Kasım#GaziMustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/juFEafWZBZ— Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2020