BIST 1.236
DOLAR 8,22
EURO 9,72
ALTIN 498,88
HABER /  YEREL

İzmir depreminde yıkılan her bina için ayrı ayrı enkaz toplama alanı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin, yıkılan evlerinde kalan eşyalarını bulabilmesi amacıyla Koyundere’de her bina için ayrı enkaz döküm alanı oluşturdu.

Abone ol

Depremde yıkılan binalardan kurtarılan vatandaşların kimi halen hastanelerde tedavi görüyor, kimileri de kayıpları nedeniyle büyük bir acı yaşıyor. Depremde tamamen yıkılan, onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yine onlarca kişinin yaralandığı; Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu, Emrah 1 ve 2 apartmanlarının enkazları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Koyundere’deki hafriyat sahasında, işaretlenmiş alanlara ayrı ayrı döküldü.

Toplam 15 bin 405 ton ağırlığında enkaz taşındı. Depremzede vatandaşların, ilerleyen günlerde, binalarının enkazına kolayca ulaşabilmesi ve hatıra değeri bulunan eşyalarını bulabilmesi amaçlandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Karaman'da 36 metre derinliğinde 5 ay bekletiliyor! Fiyatı şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Dolarda çok sert dalgalanma! Piyasalarda son durum nasıl?
Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu
Fenerbahçe'de kulübe krizi! İki yıldız isyan bayrağı açtı
Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var
Ümit Özdağ'dan olay Meral Akşener sözleri! HDP'lilerle Anayasa hazırlamışlar
ÖNCEKİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 10 Kasım paylaşımı
Doya Doya Moda Ceren kimdir kaç yaşında Ceren Keskin kaç kilo?
Endonezya'da 8 bin yıl önce yaşamış! Türünün ilk örneği keşfedildi
Fiorentina Cesare Prandelli defterini yeniden açtı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda yayımlanacak?
Kuruluş Osman 33. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar