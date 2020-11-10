Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve Atatürk açıklaması

10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, ''Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in arzu ettiği şekilde sürdürüyoruz.

- Milletimizin özgürlüğü devletimizin yaşaması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. devletin sahibinin millet olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan insanlarımıza layık olduğu hizmeti sunma gayretindeyiz. Vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

- Kendilerini devletin sahibi, Batı'nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk. Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler.

''Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek''

- Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik. Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

''Türkiye en az kayıpla süreci yürütmeyi başarmıştır''

- Uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında kuşkusuz ekonomi vardı. Kredi derecelendirme notlarının objektif verildiğini söyleyen çıkamaz. Batı'da ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek olduğunu söyleyecek biri çıkamaz. Ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar salgınla daha da artmışken Türkiye en az kayıpla süreci yürütmeyi başarmıştır.

''Borç konusunda en ufak bir ilişkimiz kalmadı''

- Türkiye'nin IMF'ye borcunu sıfırladık. Borç konusunda en ufak bir ilişkimiz kalmadı. Osmanlı döneminde kapitülasyon şimdi IMF. Rabbim bunların eline bizi düşürmesin. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon sarmalıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlerle tarihi bir mücadele veriyoruz. Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir.

''Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız''

- Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz. Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.