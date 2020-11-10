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Berat Albayrak istifasının reddedilmesini istedi! Fatih Altaylı'dan bomba iddia

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram'dan istifa etmesiyle ilgili bomba iddia! Fatih Altaylı, Albayrak'ın istifasının reddedilmesini istediğini ancak istifanın kabul edildiğini yazdı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bırakan Berat Albayrak’ın beklentisinin istifanın kabul edilmemesi yönünde olduğunu ancak yanıldığını yazdı. Altaylı, Albayrak’ın yakın çevresini devreye sokarak “istifasının Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesinin ülke yararına olacağı” şeklinde algı oluşturmaya çalıştığını da iddia etti. Altaylı, bugünkü köşe yazısında Albayrak’ın istifasının ardından gelişen süreci şöyle anlattı:

İstifa metni hayli sorunlu

Berat Albayrak’ın “hayli sorunlu” bir istifa metni ile görevi bırakması ile birlikte başlayan ya da bir kısım medyada başlayamayan tartışmalar dün gece itibarıyla son buldu. İletişim Başkanlığı gece yaptığı bir açıklama ile “Albayrak’ın görevden af talebinin” kabul edildiğini açıkladı.

Metinde teşekkür edilmemesi dikkat çekti

Albayrak’ın “Görevden af” istemediği aşikarken, Cumhurbaşkanlığı’nın “Affetmesi” garip bulundu ama Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın kaynaklar “Bu daha çok aile içi bir metin” diyerek meseleye farklı baktılar. Alışılmışın aksine, görevden ayrılan Bakan'a bir teşekkür bile yer almaması Cumhurbaşkanlığı açıklamasının aslında hayli sert ve kırgın bir ton içerdiğini de gösteriyor.

Albayrak yakın çevresini devreye soktu

“Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini istediği” diyen Altaylı, Albayrak’ın yakın çevresini devreye sokarak “istifasının Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesinin ülke yararına olacağı” şeklinde algı oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

İstifa Cumhurbaşkanı için de sürpriz olmuş

Altaylı şunları aktardı: Ancak istifa biçiminin ve öncesinde olan bazı olayların yarattığı kırgınlık ve hayal kırıklığının büyük nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış. Ama yine de Albayrak’ın bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın yanında tutulacağı ve çok da uzağa itilmeyeceği söyleniyor. Ama şurası kesin ki, istifa Cumhurbaşkanı için de “sürpriz” olmuş.

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