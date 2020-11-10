Fahrettin Koca’nın '10 Kasım Atatürk'ü anma' paylaşımı olay yarattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyada olay oldu. 82 yıl önce bugün ebediyete intikal eden Atatürk'ü 'siyah maske' görseliyle anan Bakan Koca tepki alınca yeni paylaşım yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım sosyal medyada olay yarattı. Bakan Fahrettin Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım

Fahrettin Koca'nın Atatürk için siyah maske koyması eleştirilere sebep oldu. Gelen tepkiler sonrası Bakan Koca yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bu kez 'Atatürk' fotoğrafı yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/qiwS01sOFI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

Bakan Koca'ya tepki

Bakan Koca'nın ilk paylaşımın ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı Koca'ya tepki gösterdi. Bazıları Koca'nın paylaşımına yanıt olarak 'Atatürk' fotoğraflarını paylaştı. Bazı kullanıcılar ise tepkisini yorum yaparak gösterdi.

İşte onlardan birkaçı;