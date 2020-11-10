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HABER /  POLİTİKA

Cem Uzan kararını verdi: 2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Kanuni sorunlar çözülürse adayım" ifadelerini kullandı.

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Uzan, TV5 televizyonunda canlı yayına yaşadığı Fransa'dan katıldı. Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını yanıtlayan Uzan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdemir’in “Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı” sorusuna da yanıt veren Uzan, “Şu andaki kanuni sorunlar çözülmeden bu sorunuza cevap veremem ama çözülürse adayım” ifadelerini kullandı.

“Sadece ölüler ve aptallar fikirlerini değiştirmez”

Daha önce sağlığını ve ailesini öne sürerek bir daha siyasete dönmeyeceği sözleri hatırlatılan Uzan, “Sadece ölüler ve aptallar fikirlerini değiştirmez” diye konuştu.

'Hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusu

Cem Uzan, kendisine dönük "İktidar tarafından getirilecek ve oyları bölecek" şeklindeki iddialara yanıt verdi. Uzan, "Şu anda iki ittifak var. Üçüncü bir ittifakın oluşması da kuvvetli bir ihtimal. Genç Parti bu ittifaklardan birinde yer alacak. Hangisinde yer alma ihtimalinin daha yakın olduğunu da bu soruyu yönelten vatandaşlarımıza sorayım ve soruya soruyla cevap vereyim. Genç Parti hiçbir zaman bölen olmadı, olmayacak" diye konuştu.

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