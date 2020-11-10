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Mersin'de 6 yaşındaki Efsun gardırobun altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de Efsun Çalış elbiselerini almak istediği gardırobun devrilmesiyle altında kaldı. Henüz 6 yaşında olan küçük kız hastanede hayatını kaybetti.

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Anamur ilçe merkezinde yaşayan 3 çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntı ile birlikte Efsun’un üzerine devrildi.

Uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde Efsun’u dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış'ın yardımı ile dolabın altından çıkarılan Efsun, ihbar üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Doktorların hemen müdahale ettiği küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından alınan Efsun’un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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