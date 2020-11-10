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Hulusi Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" dedi.

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Bakan Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

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