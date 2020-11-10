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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan, Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı Ermenistan ordusunun kaynaklarının tükenmesi üzerine imzaladığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın yanında olacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu "Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kırgızistan'daki Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" dedi.

Azerbaycan'a destek

"Azerbaycanın yanında olacağız." diyen Çavuşoğlu "Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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