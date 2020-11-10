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 Nilsu Berfin Aktaş kimdir kaç yaşında  Nilsu Berfin Aktaş sevgilisi kim?

Ordu'da çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde koronavirüse yakalanan isim ise Kuzey'in 3 kızından biri olan Gökçe'yi oynayan güzel oyuncu  Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

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Cumartesi akşamlarının neşesi olan Süreç Film imzalı  Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimlerine bir süre ara verildi set durdu. Oyuncu ve set ekibine koronavirüs testi yapıldı. Ordu'da çekimleri devam eden dizide koronavirüse yakalanan isim ise Kuzey'in 3 kızından biri olan Gökçe'yi oynayan güzel oyuncu  Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı. 

Yapım şirketi tebdir amaçlı oyuncu ve ekibin güvenliği için seti bir süre durdurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın çekimlerinin yaklaşık 2 hafta sonra yeniden kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş’ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. 

Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

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