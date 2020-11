Fatih Altaylı: Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler dün öv bugün göm

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin oyun şablonun olmadığını die getirirken ''Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler? Dün Erol Bulut'u öv bugün göm... Dün göm bugün yukarı çıkar... Zamana ihtiyacı var adamın.'' ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"Fatih Terim artık kötü bir teknik direktördür. Galatasaray'ın yükünü geçmiş başarılarına hürmeten uzun vadeli taşıtamazsınız. Olmuyor. Ayıp da değil. Kendini zinde tutarsan, çağa ayak uydurursan tabii ki durabilirsin ama oraya mesaj buraya mesaj yönetimle uğraş, çağdaş futbolun tamamen dışında kalmış bir izlenim veriyorsan bitmiştir."

''Arda'nın göbeği yok artık''

"Arda yavaş yavaş motive oluyor. Hiçbir zaman yüksek fizik performansıyla oynamadı zaten, yaşının getirdiği dezavantaj da var ama Arda'nın göbeği yok artık. Belli ki bir gayret sarf ediyor. Galatasaray'ın el birliğiyle ona sağladığı yeniden doğuş şansını en azından kötü değerlendirmedi. Rönesansın işaretlerini ufak tefek veriyor. Henüz daha Leonardo olmadı ama inşallah olur."

''Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler?''

"İsmail Kartal zaman zaman farklı takımlarda farklı büyük takımların canını yakıyor. Fenerbahçe'yle ilgili bir şeyler söylediğimde makul insanlar 'Bu adam doğru söylüyor olabilir' diyor, makul olmayanlar bana küfür ediyor. 'Fenerbahçe o kadar iyi oynamıyor, medyanın gazına gelmeyin' diyordum, küfür ettiler. Ne oldu? Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler? Dün Erol Bulut'u öv bugün göm... Dün göm bugün yukarı çıkar... Zamana ihtiyacı var adamın. Tutarlı olun. Fenerbahçe'nin oturmuş bir futbolu hala yok. Fenerbahçe, Konyaspor'a yenilebilir, normal bir şey bu. Hiçbir takım üç günde beş günde oluşmuyor. İki maç kaybettin diye hiçbir şey kaybetmezsin. Fenerbahçe hala bir maç iyi, bir maç kötü oynayabilen bir takım"

''O çocuğu mundar edebiliyor''

''Bu sezonun en çok konuşulan transferi neydi? Mert Hakan Yandaş... İngilizce sorayım, 'Where is he?' Mert Hakan Yandaş transferinde ne dedim? Fenerbahçe'nin bu tarz transferleri arasında işine yarayan tek kişi Rıdvan Dilmen. Bu gibi transferler, o çocuğu mundar edebiliyor. Madem bu kadar kıymetli transferdi, madem bütün bütçe kısıtlamalarına rağmen Galatasaray'ın elinden almak derdin vardı... Bunlar iyiye işaretler değil. Nasıl ki Fatih Terim'i eleştiriyorsak bu kadar önem verdiğin ve kıyamet kopardığın oyuncuyu oyuna sokamıyorsan problem vardır. Erol Bulut'un da orada problemi var, çözmesi lazım."

''Aziz Yıldırım günah keçisi olarak hapiste kaldı''

"Mehmet Aydınlar'la ilgili bir talep var taraftarın sanırım... Kararla ilgili bir şey diyemiyorum çünkü gerekçeli kararı okumadım. Ben hala başka bir şey diyorum, Fenerbahçe'ye yapılan en büyük haksızlığın Şike Davası olduğu kanaatinde değilim. Aziz Yıldırım'ın o dava sürecinde hapiste olması gariptir. Haksızlığın büyüğü Aziz Yıldırım'ın hapiste yatması, çünkü delil karartma gibi bir durum yoktu. Bu davada pek çok isim geçiyorken davanın Fenerbahçe üzerine odaklanılmasıydı. Aziz Yıldırım'ın tutuklu yargılanması anlaşılmaz şeylerden birincisi. İşin içinde olmayan kulüp, futbolcu zaten yok gibiydi. Aziz Yıldırım günah keçisi olarak hapiste kaldı. İkincisi Trabzon-Rize karayolu arasında Fenerbahçe'ye yapılan silahlı saldırının araştırılmaması... Bir soruşturma Fenerbahçe'nin bütün camiasının gücüne rağmen sümenaltına itildi. O gün büyük bir facia olsaydı ne olacaktı? Ben bu ikisini daha önemli görüyorum."

''Ne yaparsın Sergen?"

"Sergen'in yanlış cümlelerin başından 'Ben ne yapayım' geliyor. Ben mi bir şey yapacağım? Bir şey yapamayacağını söyleyen teknik direktör ilk defa görüyorum. Sürekli olagelen ve kayıplara sebep olan hatalardan bahsedip 'Ben bir şey yapamam' demek... Ne yaparsın Sergen?"

Abdullah Avcı konusu

"Sezon başında gelseydi şampiyon yapamamak başarısızlık olacaktı, şimdi kurtarıcı olarak geldi. Başarının fiyatı ucuzladı şimdi. Ucuz başarıya geldi..."