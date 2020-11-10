İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 10 Kasım nedeniyle Dolmabahçe'ye ziyaret

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odaya çiçek bıraktı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü anma programının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçti.

Burada Atatürk'ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret eden Yerlikaya, İmamoğlu ve Avsever yatağına çiçek bıraktı.