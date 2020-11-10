Antalya'da işinin bozulmasıyla eşi evi terk eden adam intihara kalkıştı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi bulunan 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İşinin bozulduğunu ve bu süreçte eşinin 2 çocuğunu da alarak, evi terk ettiğini söyleyen 40 yaşındaki E.T., çıktığı terasta intihara kalkıştı.