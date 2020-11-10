Viyana saldırısının failini annesi yakalatmış! Türk Büyükelçiliği'ne e posta atmış

2 Kasım'da 4 kişinin öldüğü Viyana saldırısının failinin yakalanması ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Saldırıyı düzenleyen IŞİD'çi teröristin annesi Türk Büyükelçiliği'ne e-posta atıp oğlunu sınırı geçerken yakalattı.

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Avusturya’nın başkenti Viyana’da dört kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan ve kendisi de polis tarafından vurulan IŞİD’çi Kujitum Fejzulai’nin 18 Eylül 2018’de kaçakçılar aracılığıyla Suriye’ye geçmek isterken, Hatay’da yakalandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz imzalı habere göre; 18 gün şehirde güvenli evde kalan Fejzulai, Yayladağ’daki sınır hattında askeri kıyafetler bulunan çantayla ele geçirildi. Tatil için Türkiye’ye geldiğini savunan Fejzulai, yüksekokul öğrencisi olduğunu ve bilgisayar eğitimi aldığını, gıda fabrikasında çalıştığını söyledi. Fejzulai’nin Burak K. adlı Türk ile Türkiye’ye gelmiş olabileceği saptandı.

IŞİD üyesi olmakla suçlanan Fejzulai, 19 Eylül 2018’de Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandı. Fejzulai, Avusturya Mödling’de 24 Haziran 2000’de dünyaya geldiğini söyledi. Fejzulai, şu bilgileri verdi:

Üniversiteli ve işçi

“İngilizce biliyorum. Avusturya Büyükelçiliği’ne bilgi verilmesini istemiyorum. Çünkü ülkeme döndüğümde sorun yaşamak istemiyorum. Aslen Arnavutum. Viyana’da yüksekokulda bilgisayar bölümünde eğitime devam etmekteyim. Gıda işi yapan bir fabrikada işçiyim. Viyana’da ailemle ikamet etmekteyim ve Müslümanım. Annem ve babam sağdır. Viyana’dadır. S. isimli kız kardeşim vardır. Bekarım. Herhangi bir dernek veya sendika üyeliğim yoktur.”

Sınırı geçerken yakalandı

Fejzulai, 1 Eylül 2018’de uçakla İstanbul’a geldiğini ve Hatay’a geçtiğini kaydederek, “Hatay’a turistik amaçlı ve tatil yapmak için gelmiştim. Hatay’ın güzel ve tarihi bir yer olduğunu internetten öğrenmiştim. Türkiye’ye gelme hususunda herhangi birinden talimat ya da yardım almadım” iddiasında bulundu.

Hatay’da kaldığı otellerin adresini bilmediğini iddia eden Fejzulai, şöyle devam etti:

“İki hafta otel gibi bir yerde konakladım. Antakya ve Arsuz’u gezdim. Bu hafta sonu Avusturya’ya dönmeyi planlıyordum. İskenderun’a gitmek üzereyken, yolda yakalandım. Yakalandığım yerin Suriye sınırındaki Yayladağı yolu üzeri olduğunu görevlilerden öğrendim. Yanımdaki çantada haki rengi askeri kamuflaja benzer kıyafetler vardı. Ben genelde bu tarz giyindiğim için kıyafetleri yanımda bulunduruyordum.”

Annesi e-posta yollamış

Bu arada, Fejzula’nin annesi Adije Fejzulai’nin 13 Eylül 2018 günü Viyana’daki Türk Başkonsolosluğu’na e-mail yoluyla başvurduğu ortaya çıktı. Anne Fejzula’nin e-postada, “Oğlumdan haber alamıyorum. Seyahat acentasından Viyana-İstanbul-Hatay güzergahına bilet almış. IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyorum” dediği anlaşıldı.

Fejzulai, annesinin başvurusu üzerine şunları söyledi:

“Türkiye’ye geldiğimi aileme haber vermedim. Annem ve babamla aramızda eğitim konularında anlaşmazlıklar var. Annem haber alamayınca başıma kötü bir şeyler geleceğini düşünerek, böyle bir müracaatta bulunmuş olabilir.”

O Türk kayıp

Emniyet’e Fejzulai’nin Antakya’da güvenli evde saklandığı, IŞİD’e destek için Burak K. adlı kişi ile İdlib’e gidebileceği yönünde bir istihbarat ulaştı. Bu istihbaratın sorulması üzerine Fejzulai, Türk vatandaşı Burak K. ile Viyana’dan tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını söyledi. Burak K. ile aynı camilerde ibadet ettiklerini, maç izlediklerini kaydeden Fejzulai, şunları söyledi:

“Burak K. ile bu temmuz ayında tatil amaçlı Türkiye’ye gelmeyi planlıyorduk. Ancak kendisi Hatay dışında başka şehirler görmek istiyordu. Ayrılığa düştük. Ben de tek başıma Türkiye’ye geldim. Burak’ın gelip gelmediğini bilmiyorum.”

Hatay’daki gözetim merkezinde tutulan Fejzulai, 10 Ocak 2019 günü Avusturya’ya sınır dışı edildi.