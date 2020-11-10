Rıfat Hisarcıklıoğlu: Lütfi Elvan’ın bilgi ve tecrübesiyle başarılı olacağına inanıyorum

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'a ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, başarılar diledi.

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Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasına ilişkin bir mesaj yayımlayan Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Sayın Lütfi Elvan'ı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Sayın Lütfi Elvan başta Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) olmak üzere devlet kademelerinde pek çok önemli görev üstlenmiş, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlıklarında başarıyla hizmet vermiş deneyimli bir devlet adamıdır.

Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyorum.

Küresel ekonominin oldukça zorlu bir dönemden geçtiği, bir yandan Covid-19 salgınının, diğer taraftan da ABD seçimleri sonrası yeni dönemin belirsizliklerinin devam ettiği bir dönemde, ilgili tüm kurumlarımızla Türk özel sektörü olarak çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla daha güçlü bir ekonomi olma hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Görevinden affını isteyerek ayrılan Sayın Berat Albayrak'a da zor bir dönemde üstlendiği bu görevde gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”