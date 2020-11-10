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Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş, yeni transferi Welinton'un sakatlığına dair yaptığı açıklamada, oyuncunun arka adalesinde 2'nci derecede zorlanma tespit edildiğini belirtti.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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