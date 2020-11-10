31 Aralık tatil mi 2020 öğleden sonra resmi tatil mi?

Yılbaşına artık sayılı günler kaldı, tatil planları olanlar ise hazırlıklara başladı. Peki 31 Aralık tatil olacak mı, 2021 yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün tatil olacak. 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. 1 Ocak cuma günü yılbaşı tatili olacak. Peki 31 aralık yarım gün olacak mı, okullar öğleden sonra tatil mi?

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2021 yılbaşı için artık yavaş yavaş geri sayım başlıyor Felaketlerle geçen 2020 yılının sonuna geliyoruz. Yılbaşı için hazırlıklar yapılmaya tatil planları yapılmaya başlandı. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler yılbaşı tatili ne zaman olacak, 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak 2020 resmi tatil mi araştırmalarına başladı. 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve o gün tatil yok. Çalışanlar mesaiye, öğrenciler okula gidecek. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü yılbaşı tatili olacak ve okullar ve iş yerleri tatil olacak. Fakat isteyen çalışanlar yıllık izninden 31 Aralık perşembe gününü tatil olarak kullanabilir böylece haftasonu ile birlikte 4 günlük tatil yapabilir.

01 Ocak 2021 tarihinin hangi güne denk geldiği belli oldu. Her sene olduğu günü bu senede 1 Ocak yılbaşı tatili olacak ve tüm kamu ve özel kuruluşlar tatil yapacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.