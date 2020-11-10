Donald Trump yakında tutuklanabilir

ABD başkanlığı yarışını kaybeden Donald Trump’ın kendisiyle ilgili bir soruşturma açılmasını engellemek için kendisi hakkında bu konularla ilgili bir af ilan edeceği iddiası gündeme geldi.

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Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü “Washington'daki son söylenti... Trump kendisine af çıkaracak” başlıklı yazısında, “Başkanlığı döneminde kendisiyle ilgili parasal konularda birçok usulsüz işlem söylentisi çıkmıştı. Başkanlığı sürerken bunların soruşturulmasını önlemeyi başarmıştı. Resmen görevden ayrıldıktan sonra da kendisiyle ilgili bir soruşturma açılmasını engellemek için kendisi hakkında bu konularla ilgili bir af ilan edeceği konuşuluyor Washington’da” ifadelerini kullandı.

"Af eyaletleri bağlamıyor" görüşü

Turgut'a konuşan kaynaklar af çıkarmasının Trump'ın kurtarmayacağını bu tür affın sadece federal hükümeti bağlayıcı olduğunu eyaletlerin ise bununla bağlı olmayacaklarını yazdı.

"Trump’ın hapse atılmasını görmemiz bile imkan dahilinde"

Trump hakkında daha önce açılmış birçok soruşturması bulunan New York’un, onu mahkemeye götürüp suçlu bulabileceğinin söylendiğine değinen Turgut yazısına şöyle devam etti:

"Bu olduğu takdirde ve hatta Trump bir hapis cezası aldığı takdirde bile Biden’ın bunun önünde durmayacağını ve Trump’ı kesinlikle kurtarmayacağını daha önce ifade ettiği de biliniyor. Yani anlayacağınız Biden’ın başkanlığı döneminde Trump’ın hapse atılmasını görmemiz bile imkan dahilinde. Bu da Amerika’da daha önce görülmüş bir şey değil ama galiba daha önce görülmüş duyulmamış hareketleri yapanların da kendilerine böyle davranılmasını hayatın bir cilvesi olarak görmeleri gerekiyor."