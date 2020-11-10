BIST 1.233
DOLAR 8,24
EURO 9,72
ALTIN 495,74
HABER /  DÜNYA

Donald Trump yakında tutuklanabilir

ABD başkanlığı yarışını kaybeden Donald Trump’ın kendisiyle ilgili bir soruşturma açılmasını engellemek için kendisi hakkında bu konularla ilgili bir af ilan edeceği iddiası gündeme geldi.

Abone ol

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü “Washington'daki son söylenti... Trump kendisine af çıkaracak” başlıklı yazısında, “Başkanlığı döneminde kendisiyle ilgili parasal konularda birçok usulsüz işlem söylentisi çıkmıştı. Başkanlığı sürerken bunların soruşturulmasını önlemeyi başarmıştı. Resmen görevden ayrıldıktan sonra da kendisiyle ilgili bir soruşturma açılmasını engellemek için kendisi hakkında bu konularla ilgili bir af ilan edeceği konuşuluyor Washington’da” ifadelerini kullandı.

"Af eyaletleri bağlamıyor" görüşü

Turgut'a konuşan kaynaklar af çıkarmasının Trump'ın kurtarmayacağını bu tür affın sadece federal hükümeti bağlayıcı olduğunu eyaletlerin ise bununla bağlı olmayacaklarını yazdı.

"Trump’ın hapse atılmasını görmemiz bile imkan dahilinde"

Trump hakkında daha önce açılmış birçok soruşturması bulunan New York’un, onu mahkemeye götürüp suçlu bulabileceğinin söylendiğine değinen Turgut yazısına şöyle devam etti:

"Bu olduğu takdirde ve hatta Trump bir hapis cezası aldığı takdirde bile Biden’ın bunun önünde durmayacağını ve Trump’ı kesinlikle kurtarmayacağını daha önce ifade ettiği de biliniyor. Yani anlayacağınız Biden’ın başkanlığı döneminde Trump’ın hapse atılmasını görmemiz bile imkan dahilinde. Bu da Amerika’da daha önce görülmüş bir şey değil ama galiba daha önce görülmüş duyulmamış hareketleri yapanların da kendilerine böyle davranılmasını hayatın bir cilvesi olarak görmeleri gerekiyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta 7 bin liraya satın aldığı hurda aracı yenileyip 70 bin liraya sattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Esnek çalışma düzenlemesinde 2 madde geri çekiliyor
Ermenistan yenilgiyi kabul etti ateşkesi imzaladı! Azerbaycan'da bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve Atatürk açıklaması
Fahrettin Koca’nın '10 Kasım Atatürk'ü anma' paylaşımı olay yarattı
Cem Uzan kararını verdi: 2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım
Berat Albayrak istifasının reddedilmesini istedi! Fatih Altaylı'dan bomba iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Mersin'de 6 yaşındaki Efsun gardırobun altında kalarak öldü
Abdulhamit Gül: Şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür
Rıfat Hisarcıklıoğlu: Lütfi Elvan’ın bilgi ve tecrübesiyle başarılı olacağına inanıyorum
Hulusi Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
Babil 19. bölüm fragmanı
Yorumlar