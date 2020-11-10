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Mozambik’te DEAŞ katliamı: 50 kişinin kafası kesilerek öldürüldü

Mozambik’te DEAŞ’a bağlı radikal gruplar tarafından 50’den fazla kişi kafası kesilerek infaz edildi. Hükümet, saldırıları durdurmak için askerlerinin özel eğitime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

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Mozambik’in Cabo Delgado eyaletindeki Muatide köyü geçtiğimiz Cuma günü DEAŞ’a bağlı radikal gruplar tarafından saldırıya uğradı. Mozambik medyasında yer alan haberlere göre, militanların köydeki futbol sahasını infaz alanına çevirdikleri ve 50’den fazla kişiyi kafasını keserek infaz ettiği belirtildi. Radikal grubun köyde yaşayan çok sayıda kadını kaçırdığı ve onlarca evi ateşe verdiği aktarıldı.

Militanlar, Nisan ayında Cabo Delgado'daki bir köye düzenledikleri saldırıda da 50'den fazla kişiyi kafasını keserek veya vurarak öldürmüştü. Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgede 2017’den bu yana DEAŞ’a bağlı radikal gruplar, yaklaşık 2 bin kişiyi öldürdü, 430 bin kişiyi ise yerinden etti. Grup, gençleri kendilerine bağlamak amacıyla bölgedeki yoksulluğu ve işsizliği kullanıyor.

Mozambik hükümeti, saldırıları durdurmak için askerlerinin özel eğitime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

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