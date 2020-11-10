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HABER /  POLİTİKA

BBP Başkanı Mustafa Destici üç konuya dair konuştu: Büyük bir başarı ve zaferdir

Anadolu Ajansı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasına dair konuşurken Meclis'te görüşülen İstihdama ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini de değerlendirdi.

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Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin gurur kaynağı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Ebediyete intikalinin 82. yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde süren savaşın Azerbaycan'ın çok güçlü, kesin üstünlüğüyle devam ederken dün gece Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ üzerinde bir anlaşmaya vardığını anımsatan Destici, "Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır." dedi.

Zaferi alkışlıyorum: Destici, "Ermenistan'ın ağlaya ağlaya, istemeye istemeye bu anlaşmayı imzalaması kardeş Azerbaycan'ın milleti ve ordusuyla sağladığı büyük bir başarı ve zaferdir. Bu zaferi alkışlıyorum. Azerbaycan devletini, milletini, Azerbaycan Türklüğünü ve kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Destici: Türkiye dördüncü imza olmalıydı

Anlaşmanın içeriğinde tereddüt ettikleri maddelerin bulunduğuna dikkati çeken Destici, "Bu anlaşmada dördüncü imza sahibi neden Türkiye Cumhuriyeti devleti değil? Türkiye'nin mutlaka orada dördüncü imza sahibi olması gerekiyordu." dedi. 

Rusya'nın bölgede askeri güç ile bulunacak olmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Destici, "Eğer orada Rus güçleri olacaksa Türkiye'nin de barış gücü olarak askeri gücünün bulunması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kanun teklifi geri çekilmeli"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne değinen Destici, Hak-İş, Türk-İş ve DİSK'in kanun teklifinin getirdiği bazı düzenlemelere karşı olduğunu belirtti.

Sendikaların bu itirazlarının değerlendirilmesini isteyen Destici, "Bu düzenlemenin tekrar ele alınarak, işçi sendikalarıyla bir araya gelinip bir uzlaşıyla değerlendirilmesini, geri çekilerek yeniden düzenlenip Meclis'e getirilmesini teklif ediyorum. Ayrıca örgütlenmeyle ilgili büyük sıkıntılar var. Çalışan işçilerimizin yüzde 12 civarının örgütlü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu düzenlemede örgütlenmeyle ilgili de bazı zorluklar olduğunu görüyoruz. Bunun da düzenlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Berat Albayrak'a hizmeti için teşekkür  

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istemesinin ardından yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın getirildiğini anımsatan Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Berat Albayrak'a bugüne kadar olan hizmetleri için şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Sayın Lütfi Elvan'a da üstün başarılar diliyorum. Eğitimi, ehliyeti, liyakati onun yeni üstlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini başarılı bir şekilde yapabileceğini göstermektedir. Onun başarılı olması Türkiye'nin başarılı olması demektir; hem Meclis olarak hem millet olarak destek vermemiz gerekiyor." 

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