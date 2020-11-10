DEAŞ’lı teröristler Beşiktaş ve Güngören patlamasındaki bombadan hazırlamış
ADANA merkezli operasyonlarda, gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 19 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 500 gram patlayıcının, daha önce İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanılan TNT RDX karışımı olduğu ortaya çıktı.
ADANA merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 19 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 500 gram patlayıcının, daha önce İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanılan TNT RDX karışımı olduğu ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonrası düzenlenen Adana merkezli operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Operasyonda, yaklaşık 500 gr patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.