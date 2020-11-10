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Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Yalnızca Rus barış güçleri konuşlandırılacak

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Eho Moskvı radyosuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

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Rsuya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz"

Zaharova, "(Üstünde anlaşılan) açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak, ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) sözlerini bir defa daha hatırlatmak isterim (…) burada Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz" diye konuştu.

Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, 'Sadece Rus güçlerinin mi yerleştirileceği’ sorusuna, "Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum. Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır" yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın maddelerinden biri kapsamında Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

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