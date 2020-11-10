Fehmi Koru: Süleyman Soylu af edilmemiş mi oldu?

Gazeteci Fehmi Koru, istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile “görevden af talebi kabul edilen” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı karşılaştırdı.

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Fehmi Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Albayrak’ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan “Görevden af talebi kabul edildi” açıklamasını hatırlattı. Koru, şunları yazdı:

“Görevden af talebi” ha! İçinden geçtiğimiz süreç için ‘kritik süreç’ deniliyor açıklamada ve ilk kez az da olsa ‘hasar’ alındığı da duyuruluyor.

Baş gösteren tartışmanın resmi sınırlarını çizercesine kaleme alınmış açıklama. Zaten hemen ardından da boşalan göreve Lütfi Elvan’ın atandığı açıklandı.

Ortada tartışılacak bir şey kalmamış oldu. Yeni bakanın atanma kararı da ilginç:

“Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat ALBAYRAK’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ıncı maddeleri gereğince atanmıştır.”

Gördünüz, “Görevden affını isteyen” ve “Görevden af talebi kabul edilen” kalıpları bu metinde de karşımıza çıkıyor.

O merakla Berat Albayrak’ın istifasını duyurduğu metne bir kez daha baktım, orada ‘af’ sözcüğü bir kez bile geçmiyor. İstifa cümlesi aynen şu:

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.”

Kızgınlık olabilir mi? Ya da kırgınlık?

‘Af’ sözcüğünü akla getirecek herhangi bir işaret bulunmuyor duyuruda.

Soylu’nun kabul edilmeyen istifasını anımsatan Koru, şöyle devam etti:

Süleyman Soylu korona salgınının en azgın olduğu dönemde yasaklara uymayan kalabalıkların sorumluluğunu üstlenerek görevinden ayrılmaya karar vermiş, o da bu kararını sosyal medya hesabından (Twitter) duyurmuştu. “Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” cümlesini kullanarak…

Cumhurbaşkanlığı 27 saat beklemedi; istifa duyurusuna 2,5 saat sonra şu açıklamayla cevap verildi:

“Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

Görüyorsunuz, o açıklamada Berat Albayrak için yapılan açıklamada olduğu gibi ‘af’ sözcüğü geçmiyor.Herhalde bunun bir anlamı olmalı. Kızgınlık olabilir mi? Ya da kırgınlık?