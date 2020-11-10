Şenol Güneş'ten Altay Bayındır sürprizi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, ''Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız. Duruma göre Altay'a şans verebiliriz.'' dedi.

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A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Nazım Sangare, yarın akşam oynanacak Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Nazım Sangare, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'de formayı aldığımda bir daha bırakmayacağım. Hatalarımızdan çok şey öğrendik, sahaya daha güçlü çıkacağız. Hırvatistan maçı hazırlık maçı olabilir ama bizim için önemli. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar, onu da söylemem lazım. Orada çok daha hızlı futbol oynuyorlar.''

Nazım Sangare'nin ardından konuşan Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı;



- Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz.

''Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız''

- Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız.

''Altay'a şans vermeyi düşünüyorum''

- Altay'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama Gökhan'ın sakatlığı olunca çağırdık. Zaten izlediğimiz oyuncu. Mert'i düşünmüyorum bu maçta. Uğurcan ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum. En iyisini yapacağını düşündüğüm isimleri çağırıyorum.

''Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var''

- Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Yarışmalarda oyuncuların kendi seviyesini görmesini ve sınıf atlamalarını istiyorum.

''Çekirdek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz''

- Çağlar'ın oynaması zor, Burak'ın ve Kenan'ın hafif sakatlıkları var. Cenk oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz. Her maç önemli. Her maçımızı kazanmak zorundayız. Hırvatistan maçında bir takım değişiklikler olacaktır. Çekirdek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz.

''Abartmaya gerek yok''

- Yurt dışındaki oyuncularımız başarılı ama abartmaya da gerek yok. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar. Oyuncularımız, kendi durumlarını görebilmeleri için ciddi bir rakiple oynama şansına sahipler. Bu yüzden böyle güçlü bir rakip seçtik.