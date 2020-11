Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler

24 Kasım Öğretmenler günü ne zaman 2020, öğretmenler günü hediyesi neler alınır araştırmaları başladı. Bu sene yani 2020 yılında Öğretmenler Günü salı gününe denk geliyor. Sizler için hayatınıza ışık tutan öğretmenlerimizi mutlu edecek farklı, uygun fiyatlı ve yaratıcı hediyeler hazırladık. İşte kadın öğretmene alınacak hediye fikirleri

24 Kasım 2020 Öğretmenler günü çoşkusu başladı 24 Kasım'a sayılı günler kala öğrenci ve velileri hediye telaşı sardı. Peki 24 Kasım'da öğretmenlere ne hediye alınır, uygun fiyata yaratıcı 24 Kasım öğretmenler günü hediye fikirleri sayfamızda. Kadın ve erkek öğretmene alınacak hediye fikirleri 2020

Geleceğimizin mimarı yolumuzu bilgisiyle aydınlatan öğretmenlerimizin günü 24 Kasım Öğretmenler günü bu sene salı gününe denk geliyor. Peki öğretmenler günü hediyesi neler olabilir, kadın öğretmene ne öğretmenler günü hediyesi alınır? İşte ilginç, güncel yeni Öğretmenler günü hediyesi fikirleri..

Kral Öğretmenlere Özel Ahşap Defter Üzerindeki metinleri dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz kral öğretmenlere özel ahşap defter, öğretmeninize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri…

Kişiye Özel Hazırlanan Sütlü Harf Çikolata Tatlı mı tatlı öğretmeninize de ancak böyle tatlı bir öğretmenler günü hediyesi yakışırdı. 33 karaktere kadar dilediğiniz mesajı yazdırabileceğiniz sütlü harf çikolata, öğretmeninizin yemeye kıyamayacağı ilk çikolata olmaya geliyor.

Deri Kutulu İsme Özel Tükenmez ve Roller Kalem Seti Orijinalliğinden ödün vermeyecek bir öğretmenler günü hediyesi arıyorsanız, deri kutusuyla birlikte gönderilen ve üzerine öğretmeninizin ismini yazdırabileceğiniz tükenmez ve roller kalem setine ne dersiniz?

Öğretmenler Gününe Özel Üstün Başarı Ödülü Plakasına, 40 karaktere kadar öğretmeninize özel mesajınızı yazdırabileceğiniz üstün başarı ödülü, öğretmeninizin şimdiye kadar sahip olduğu en gurur verici hediye olacak.

Öğretmene Özel Ömürlük Ahşap Duvar Saati Vereceğiniz öğretmenler günü hediyesi ile her saniye, her dakika ve her saat öğretmeninizin sizi hatırlamasını istemez misiniz? Öğretmenler gününe dair en anlamlı mesajınızı yazdırabileceğiniz ömürlük ahşap duvar saati, öğretmeninize olan sevginizi gözler önüne serecek.

Kişiye Özel Kristal Yıldız Ödülü Öğretmeninizi “okulun yıldızı” ilan edebileceğiniz, şıklığıyla herkesi büyüleyecek anlamlı bir hediye arıyorsanız, Kişiye Özel Kristal Yıldız Ödülü tam da aradığınız nitelikte. Ürün kişiye özel olup, üzerine istediğiniz metni yazdırabilmektesiniz.

Öğretmenler Günü Çikolataları Ambalajlarında “öğretmenler gününüz kutlu olsun” yazan 16’lı öğretmenler günü çikolatası, öğretmenler gününü tatlı ve anlamlı geçirmek isteyenlerin ilk tercihi…

Öğretmene Özel Text Poster Kanvas Tablo Siz de öğretmeninize sınıfça unutamayacağı bir öğretmenler günü hediyesi vermek istiyorsanız, sınıftaki tüm öğrencilerin isminin yazacağı ve üzerindeki metinleri dilediğiniz gibi değiştirip öğretmeninizin fotoğrafını ekleyebileceğiniz text poster kanvas tablo, hafızalardan silinmeyecek bir öğretmenler günü hediyesi olmaya aday.

Öğretmene Özel Yapboz Öğretmenler gününde öğretmenizi şaşırtıp mutlu edecek bir hediye! Üzerine öğretmeniniz fotoğrafını koyup istediğiniz mesajı yazabileceğiniz bu yapboz ile öğretmeniniz hem eğlenceli anlar yaşayacak hem de sizi anacak!

Sıfırcı Öğretmenlere Özel Bardak En çok verdiği not "0" olan öğretmeninize şaka ile karışık bir hediye vermek ister misiniz? Sıfırcı öğretmenleriniz çaylarını her yudumlayışlarında hem gülecek hem de sizi hatırlayacak, "0" vermekten vazgeçecekler mi peki? Tabii ki hayır!