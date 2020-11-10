Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berat Albayrak ve Lütfi Elvan için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın @lutfielvan beye başarılar diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 10, 2020
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.