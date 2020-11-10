Bayburt'ta 90 yıldır bu kapıyı sadece onlar açabiliyor! Herkesin gözü burada
BAYBURT’un simgelerinden biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren Bayburt Saat Kulesi’nin bakım ve onarımını, 90 yıldır Büyükhan ailesi fertleri yapıyor.
Rus işgali sırasında 1916'da başka illere göç etmek zorunda kalan bazı Bayburtlular, kentin 21 Şubat 1918'de kurtarılmasının ardından memleketlerine döndü. Çorum'dan dönenler, bu kentte gördükleri saat kulesinden esinlenerek bir benzerini cumhuriyetin anısına Bayburt'ta yaptırmaya karar verdi.
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Bayburt Saat Kulesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te tamamlanıp, kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde hizmete girdi.
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O günden bugüne kulenin yapım, tamir ve bakımını farklı ustalar üstlendi.
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Zeminden yüksekliği 21 metre olan kuledeki 4 saatin bakım ve kurulumu, dededen toruna saat ustalığını sürdüren Büyükhan ailesince yapılmaya başlandı.
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