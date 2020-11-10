Bayburt'ta 90 yıldır bu kapıyı sadece onlar açabiliyor! Herkesin gözü burada

Rus işgali sırasında 1916'da başka illere göç etmek zorunda kalan bazı Bayburtlular, kentin 21 Şubat 1918'de kurtarılmasının ardından memleketlerine döndü. Çorum'dan dönenler, bu kentte gördükleri saat kulesinden esinlenerek bir benzerini cumhuriyetin anısına Bayburt'ta yaptırmaya karar verdi.