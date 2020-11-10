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HABER /  DÜNYA

Donald Trump, seçimi kazanan Joe Biden'a devir teslim sürecini başlatmadı

Genel Hizmetler Dairesi, geçiş süreciyle ilgili açıklama yaptı. Devir teslim işlemlerinin mazbatanın ardından başlatılacağı kaydedildi.

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ABD'de büyük oranda netleşen seçim sonuçlarına göre, ülkenin 46. başkanı Demokrat Joe Biden oldu.

Mevcut Başkan Donald Trump ise oy verme işlemlerinde hile yapıldığını iddia ederek, sonuçları kabul etmediğini söyledi. Trump, yasal süreç başlatacaklarını bildirdi.

Devir teslim işlemlerinde gelişme yok 

Bu gelişmeler ışığında Trump yönetimi, Biden’a devir teslimle ilgili işlemlere başlamadı.

Geçiş sürecinden sorumlu olan ve Trump tarafından atanan Emily Murphy öncülüğündeki Genel Hizmetler Dairesi, henüz geçiş süreciyle ilgili çalışma yapmış değil.

"İşlemler mazbatadan sonra'' 

Genel Hizmetler Dairesi'nden yapılan açıklamada, sürecin Biden’ın mazbatasını almasının ardından başlayacağı kaydedildi.

Trump'ın 270 delege umudu

Bazı bölgelerde oy sayımları sürerken, Trump'ın ekibi, itiraz davaları üzerinden başkanlık için yeter sayı olan 270 delegeye ulaşmayı hedefliyor.

9.9 milyon dolarlık kaynak 

ABD'nin 46. başkanı resmi olarak duyurulmasının ardından Genel Hizmetler Dairesi, yeni hükümet için 9.9 milyon dolarlık bir kaynak sağlayacak.

Bu miktar ile bilgisayarlar, maaş ödemeleri ve diğer masraflar karşılanacak.

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