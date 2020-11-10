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Gaziantep'te cevizin içinden uyuşturucu çıktı 6 kişi gözaltında

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te zehir tacirleri yaptıkları 'şeytanlıkla' bu kadarına pes dedirtti. Cevizin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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